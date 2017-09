Cameroun: Le bon tempo dans le Littoral

Dans le Wouri, c'était aussi l'ambiance des ultimes préparatifs ce week-end, autant dans les lycées et collèges que les écoles primaires et maternelles. Malgré le férié de vendredi pour célébration de la Tabaski, les personnels de l'Education de base et des Enseignements secondaires étaient au four et au moulin pour éviter des couacs ce 4 septembre.

La sectorielle des responsables des enseignements secondaires, qui s'est tenue à Edéa (Sanaga-maritime) le 30 août dernier, a été l'occasion de donner les consignes sur l'orientation de l'année scolaire 2017-2018. Avec comme premier objectif, le démarrage effectif ce jour des cours dans toute la région du Littoral. Ensuite la propreté, les inscriptions et le recrutement des nouveaux. Dans le département du Moungo, le personnel enseignant est déjà en place. Plus de la moitié d'ailleurs ont récupéré leurs emplois du temps.

