Cameroun: Déjà sur le chemin dans l'Ouest

Les nouveaux dossiers, réceptionnés et étudiés depuis le 17 août dernier, figurent dans la liste provisoire qui est affichée depuis deux semaines. Tous les enseignants sont en possession de leurs emplois de temps, et l'assemblée générale de ce jeudi 31 août 2017, a permis de régler toute la machine » affirme Michel Ngueti, proviseur du lycée classique de Bafoussam.

Donc à présent, je vais juste me concentrer pour faire mes cours et étudier mes leçons » confie t-elle. Pour finaliser son inscription, Myriam a respecté le rang constitué des parents et d'élèves qui veulent accomplir la même besogne. D'autres parents font la queue à l'entrée du provisorat, dans l'espoir d'obtenir une place disponible. Attitude qui s'observe aussi au lycée classique de Bafoussam. « Nous avons bouclé avec les recrutements.

Myriam Panchut Njoya est prête pour entamer l'année scolaire ce lundi 4 septembre 2017. Le jeudi 31 août 2017, elle s'est acquittée au lycée bilingue de Bafoussam, des frais de sa scolarité. « J'ai vu mon nom sur la liste et je suis allée payer 35.500 F. Soit 10 000 F pour les frais d'APEE, 5 000 F pour les frais du projet informatique, 10 000 Fcfa pour les frais de contribution exigible, et 10 500 F pour les frais des dossiers de l'examen baccalauréat », explique cette élève inscrite en terminale D2.

