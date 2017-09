Cameroun: La sécurité en bonne place au Sud

Si la présence d'un policier à un endroit a souvent fait paniquer quelques enfants, depuis ce matin, ces papas et mamans en uniforme, coiffés d'un béret noir, postés à l'entrée des établissements scolaires et aux grands carrefours, sont devenus leurs anges gardiens.

Par ailleurs, il a été recommandé aux fonctionnaires de police de la région du Sud, plus de vigilance et de disponibilité pour un meilleur rendement.

Ces mesures, prescrites par la haute hiérarchie, ont été transmises aux responsables de la sûreté nationale de la région du Sud la semaine dernière à Kribi. C'était au cours de leur sectorielle présidée par le délégué régional de la sûreté nationale du Sud, le commissaire divisionnaire Jean Mikiadje. La rencontre de Kribi portait alors sur les questions de sécurité et plus précisément en cette période de rentrée scolaire.

Ici, leur rôle est de réguler la circulation et aussi, aider écoliers et élèves à traverser les artères de ces villes. Il ne sera donc pas étonnant de voir un agent de police portant dans ses bras un tout petit de la maternelle pour aller de l'autre côté de la route.

