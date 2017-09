Guinée: Macenta - Une femme empoisonne deux bébés jumeaux de l'amante de son mari

S'étonnant de la mort de ses deux bébés, la famille de la jeune fille a voulu contacter un féticheur pour connaitre l'origine de la mort des enfants et même temps mettre fin la à vie du présumé. C'est ainsi que la femme de Maoro Boré, nommée Koliboye, a avoué « Je suis l'auteur de la mort des deux bébés jumeaux, par ce que j'avais plusieurs fois demander mon mari s'il sortait avec sa copine .il m'a toujours répondu par le non . C'est à mon fort étonnement que, j'ai trouvé sa copine engrossé soit hébergée dans la famille raison pour laquelle, je me suis vengé en donnant la mort aux jumeaux. Donc, n'allez pas ailleurs ou faire quelques démarches chez les féticheurs pour me maudire, je suis la responsable du crime.»

« Ainsi quand, la mère des bébés s'est déplacée pour effectuer sa toilette dans le WC, elle a confié ces nouveaux nés d'une semaine à la femme légitimement mariée appelée koliboye. C'est dans cette situation qu'elle aurait profité pour donner une cuillerée en liquide d'herbicide à chaque enfant et pire dans le biberon des jumeaux innocents. De retour à la toilette les bébés pleuraient et ils ont rendus l'âme.», explique un témoin en anonymat

