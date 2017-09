Guinée: Voici ce qui va changer dans l'enseignement supérieur

En ce qui concerne le concours d'accès aux classes préparatoires de l'institut national polytechnique Félix Houphouët de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), M. Baldé a indiqué que deux profils sont concernés, il s'agit des sciences mathématiques et expérimentales et les candidats retenus seront formés en ingénierie.

Selon le ministre Yéro Baldé, L'année prochaine, l'entrée à l'école des mines de Boké, à polytechnique de Conakry, à l'Institut supérieur technologie de Mamou, à l'ISIC de Koutia se sera par concours. « On veut former une élite », a-t-il déclaré.

