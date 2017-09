Guinée: Accusé de viol, un opposant dénonce un règlement de compte (exclusif)

Ce dimanche 3 septembre s'est ouvert le sommet des Brics. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du… Plus »

Avez-vous été seul avec elle dans votre bureau? « Non« , réfute Dr. Diallo avant d'ajouter que tout est passé devant les membres de l'ONG qui étaient présents au siège. Le chef de file de BOC dénonce une diffamation totale contre sa personne: « Si après tout ce qu'elle a fait, c'est son mari qui vient dans les médias pour parler et non elle, vous voyez bien que c'est un règlement de compte« .

« J'ai porté plainte contre une dame hier [dimanche 3 septembre] à la CMIS (compagnie mobile d'intervention et de sécurité) de Cosa. La dame en question est membre de mon ONG, prisonniers sans frontière. Je suis le représentant de cette ONG en Guinée. On devait organiser une conférence nationale sur la prévention de la torture en Guinée. On a constitué des commissions pour l'organisation de cette conférence. Elle m'a trouvé hier au siège. Quand elle a vu que son nom ne figurait pas dans aucune commission, elle s'est mise en colère. Je ne peux pas mettre le nom d'un membre qui ne participe jamais aux réunions. Elle a proféré des injures et est descendue de l'étage pour briser les deux feux rouges, les deux rétroviseurs, et elle donné un coup de caillou sur le derrière de ma voiture« , relate le jeune politicien membre de l'opposition républicaine.

