Cameroun: On célèbre la coopération entre le pays et le Vietnam

A l'occasion de la 72e fête nationale vietnamienne, les deux pays ont marqué un arrêt sur leurs 45 ans d'échanges.

Le Cameroun et le Vietnam ont soufflé mercredi dernier sur les 45 ans de leur coopération bilatérale. Cet anniversaire qui coïncidait avec le 72e anniversaire de la fête nationale du pays de Ho Chi Minh a donné lieu à un dîner diplomatique à l'hôtel Mont Fébé de Yaoundé le 30 août dernier.

Dans son allocution de circonstance, l'ambassadeur du Vietnam au Cameroun s'est félicité de l'essor que prend cette relation bilatérale depuis quelques années avec un accent sur le volet économique.

«Le Cameroun se présente comme le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique centrale et un des dix pays africains dont la valeur commerciale bilatérale avec le Vietnam est plus importante.

En 2016, cette valeur a atteint 192 millions de dollars», s'est réjoui Pham Anh Tuan. Il cite en exemple l'entreprise Nexttel, une joint-venture camerouno-vietnamienne, comme étant «un bel exemple qui prouve la coopération fructueuse entre les entreprises des deux pays.»

Dans un tour d'horizon des questions d'intérêt commun entre le Cameroun et le Vietnam, le ministre des Relations extérieures a tenu à démontrer que cette coopération a de beaux jours devant elle. A en croire Lejeune Mbella Mbella, cinq accords de coopération sont en négociation et trois ont déjà été finalisés et sont en attente de signature.

Il s'agit de l'accord-cadre de coopération; du mémorandum d'entente sur l'institutionnalisation d'un mécanisme de consultations politiques régulières entre les deux ministères des affaires étrangères et l'accord d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, ou de service/officiels.

«Deux autres projets sont en cours de finalisation et concernent la promotion et la protection réciproques des investissements et la non double imposition en vue de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu», a-t-il relevé.

Avant de souhaiter l'aboutissement de l'accord de coopération dans le domaine de la riziculture.