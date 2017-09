Cameroun: NE M'ENVOYEZ PLUS LE DRAPEAU DE L'AMBAZONIE !!!!

Militant de la Renaissance africaine, seules les dynamiques qui conduisent à nous sortir des divisions coloniales et du partage de l'Afrique en 1884, ont mon soutien entier et total.

Camerounais et Africain, soucieux de voir nos pays rassemblés et sourcilleux sur l'intégration de chacune de ses composantes, je suis un fils jaloux du credo de la Réunification porté par les pères fondateurs de la lutte pour l'indépendance du Cameroun.

J'ai soutenu, de manière engagée en organisant à Paris, des rassemblements avec des compatriotes, nos frères du Consortium anglophone, sensible et convaincu par la profondeur et la portée de leurs revendications. Aussi, je n'ai cessé d'y consacrer textes et réflexions ou clin d'œil. J'execre toutes les injustices qui plombent mon pays notamment celles que subissent nos compatriotes des zones anglophones.

