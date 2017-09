Libye: Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en visite en Libye

Pour des raisons de sécurité, cette visite, annoncée par le Quai d'Orsay jeudi dernier, n'avait pas une date précise. Elle vise à relancer l'accord de Paris initié en présence de deux protagonistes de la crise libyenne, Fayez al-Sarraj, président du Conseil présidentiel à Tripoli, et Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen.

Après une étape à Doha, le chef de la diplomatie française a atterri à Tripoli où il a rencontré, ce matin, le chef du conseil présidentiel Fayez el-Sarraj. Puis il fait une déclaration à la presse, en présence de son homologue libyen, Mohamad Taher Syala, qui a qualifié la visite d'importante.

Durant sa visite, la première du ministre des Affaires étrangères à Tripoli, Jean-Yves Le Drian a rappelé l'implication de la France pour le retour de la paix et de la stabilité en Libye. Cette visite s'inscrit dans le suivi de l'accord de la Celle Saint-Cloud.

Jean-Yves Le Drian rencontrera en plus des personnalités politiques, des acteurs institutionnels à Tripoli tout comme à Tobrouq, où siège le Parlement, Benghazi et Misrata. Le but étant d'appliquer le contenu de l'accord de juillet :

« Notre objectif, c'est bien la stabilisation de la Libye, dans l'intérêt des Libyens eux-mêmes, mais aussi dans l'intérêt des pays voisins dont nous faisons en quelque sorte partie, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Cette stabilisation passe par l'application des déclarations de la Celle Saint-Cloud qui prévoit notamment l'amendement de l'accord de Skhirat et la tenue d'élections. Une Libye unie et dotée d'institutions fonctionnelles est la condition pour éviter durablement la menace terroriste et permettre la réconciliation. Cette démarche s'inscrit totalement dans la démarche initiée par l'envoyé du secrétaire général des Nations unies, M. Salamé. »