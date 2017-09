Angola: L'opposition réclame un recomptage de voix

Selon les résultats provisoires, l'Unita et la Casa-CE ont respectivement réuni 26% et 9% des voix. La victoire du MPLA doit faire de son candidat, Joao Lourenço, l'ex-ministre de la Défense, le successeur à la tête de l'Etat du président Jose Eduardo dos Santos, 75 ans, qui a décidé de prendre sa retraite après trente-huit ans de règne sans partage.

Entre autres « irrégularités », les chefs de l'opposition disent avoir constaté la disparition des urnes, l'apparition de nouvelles urnes, la disparition de bulletins de vote et la présence illégale d'individus étrangers au processus, lors du dépouillement. En conséquence, ils jugent le processus électoral « inconstitutionnel et illégal » et exigent un « nouveau comptage au niveau des provinces », ainsi que son contrôle par « une commission des bons offices de la société civile et des églises ». Si leurs exigences ne sont pas satisfaites, les chefs de l'opposition ont menacé de recourir aux « autres moyens de lutte prévus par la Constitution et la loi ».

