Burundi: L'ONU presse la CPI d'enquêter sur des crimes contre l'humanité

Au regard de l'impunité régnant dans le pays, la Commission demande « à la CPI d'ouvrir dans les plus brefs délais une enquête sur la situation au Burundi depuis avril 2015 ». Le Burundi ayant notifié sa décision de se retirer de la CPI le 27 octobre 2016 et ce retrait étant effectif un an après, la CPI a jusqu'au 27 octobre pour ouvrir une enquête de son propre chef. Passé cette date, seul le Conseil de sécurité de l'ONU pourra faire appel à l'institution internationale.

Pointant « des responsables au plus haut niveau de l'Etat », la Commission indique dans son premier rapport avoir des motifs raisonnables de croire que plusieurs de ces violations, commises en majorité par des membres du service national de renseignements, de la police et de l'armée, ainsi que des Imbonerakure (milice pro-gouvernementale), constituent des crimes contre l'humanité. « Des atteintes aux droits de l'homme ont également été commises par des groupes armés d'opposition, mais celles-ci se sont avérées difficiles à documenter », selon le document.

