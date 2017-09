Burkina Faso/Sénégal: Accueil des Lions du Sénégal - La mise au point de la FBF

«Il a été faussement répandu dans la presse sénégalaise et plus singulièrement sur les réseaux que la délégation sénégalaise arrivée dimanche à Ouagadougou dans le cadre de la 4ème journée des éliminatoires de la coupe du 2018 a été mal accueillie par l'hôte Burkinabé et volontairement soumise à d'interminables formalités de police qui ont retardé sa mise en place à l'hôtel.

La fédération burkinabé de football relève avec étonnement ces informations mensongères qui n'ont pour but que de polluer l'atmosphère avant le match du 5 septembre. La structure nationale tient à rappeler par ailleurs que les Etalons ont également subi le même traitement à l'aéroport international de Dakar sans pour autant susciter de la part de la délégation burkinabé une quelconque réaction négative.

Avec les événements qui secouent nos pays aucune disposition de sécurité ne devrait nous conduire à des excès.

Il est donc souhaitable que l'on ignore une situation qui n'a pas de raison d'être et que les Lions du Sénégal et les Etalons du Burkina Faso qui se croisent à Ouagadougou après leur match nul de 0 but partout du 2 septembre à Dakar, sachent restituer au football toute sa valeur fondamentale de facteur d'union et de rapprochement des peuples

Nos deux fédérations ont le devoir de les y encourager et c'est bien dans ce cadre que le président Sita Sangaré accompagné de quelques membres du comité exécutif ont rendu ce matin, une visite de courtoisie et d'amitié à la délégation sénégalaise à son hôtel.

Toute chose qui prouve l'intégrité des burkinabé et d'un pays si accueillant et sa population d'une hospitalité légendaire, qu'aucun prétexte, qu'aucun enjeu sportif ne peut remettre en cause ; c'est notre sentiment »

