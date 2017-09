Afrique: Marc Wilmots - "Comment j'ai piégé le Gabon"

C'est un Marc Wilmots heureux qui est rentré de Libreville. Quoi de plus normal, il venait d'enregistrer son premier succès avec les Éléphants de Côte d'Ivoire. Une victoire importante (3-0) contre les Panthères du Gabon dans leur fief d'Agondjé qui le rassure pour la suite du travail à faire.

« J'ai appris que gagner en déplacement en Afrique est très difficile. Nous avons mis en place un milieu à trois avec Franck Késsié, Jean-Michaël Sery et Salomon Kalou. Qui ont su jouer derrière en coupant tous les angles à l'adversaire. Sans oublier Gervinho et Max Gradel qui, sur les côtés, savent s'illustrer dans le un contre un et un avant-centre, Seydou Doumbia, qui sait inscrire des buts. Mais nous avons surtout retrouvé un bloc collectif. Tout le monde a fourni des efforts et le résultat est là. Nous avions bien étudié le jeu du Gabon et en fonction de ses forces et ses faiblesses, mes collaborateurs et moi avons mis en place une stratégie qui a finalement eu raison des Panthères. En première mi-temps, mon équipe s'est offert trois ou quatre occasions qu'elle n'a pu concrétiser. J'ai alors demandé à mes poulains de demeurer calmes et organisés et que leurs efforts seront récompensés. Et il y a eu cette action décisive de Max Gradel qui nous a ouvert la voie du succès. Mais dix minutes après cette réalisation, l'équipe a commencé à jouer trop bas comme si elle avait un peu peur. Il fallait plutôt continuer à jouer, à faire courir les Gabonais et c'est ce qui a été fait et l'adversaire a craqué physiquement. La suite on la connaît (3-0) », raconte le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Qui toutefois reconnaît son équipe a un peu peiné en première mi-temps. « J'avais une équipe qui doutait après avoir encaissé huit buts en deux matches.... Il ne faut surtout pas s'arrêter en si bon chemin », poursuit-il.

Avant d'insister sur l'importance de cette victoire, qui selon lui, ramène la sérénité à la maison. « C'est une victoire importante. Ce n'est qu'une étape franchie. Elle ramène le calme. Mais nous ne serons réellement satisfaits que lorsque nous serons qualifiés pour le Mondial. Aujourd'hui, avec le système qui se met en place et s'applique, le jeu d'ensemble s'améliore. Je suis convaincu que si la discipline de groupe s'applique en dehors du terrain et sur le terrain, l'équipe va réussir de bonnes choses. Il faut qu'on sente également la présence des supporters derrière la sélection. Seul, je ne peux rien réussir », a-t-il lancé.

Le technicien belge ne manque pas de saluer le retour des cadres tels que Gervinho, Salomon Kalou et Max Gradel qui ont accepté de revenir. « Ils sont disponibles pour la sélection et leur présence fait du bien à l'équipe. De même que celle des jeunes tels que Roger Assalé, Yohan Boli, Sanogo Sékou (qui sont bien entrés) et Cornet Maxwell (blessé). Ils peuvent apporter beaucoup au collectif en l'absence de Jonathan Kodjia, Zaha et autres". Pour lui, le match retour ce mardi, à Bouaké est capital.