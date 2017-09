Afrique: Aliou Cissé sur le grill

Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, considérés comme les cinq grandes… Plus »

« Les Lions sont encore en course et il y aura un autre match à jouer à Ouagadougou, ce mardi », a-t-il rappelé.

Un résultat autre que la victoire pourrait agrandir le fossé entre le sélectionneur national du Sénégal et le public alors qu'il a dû mal à convaincre les commentateurs. Mais aussi et surtout, Cissé ancien capitaine des Lions du Sénégal peine à pouvoir compter ses anciens coéquipiers à l'image d' Amdy Moustapha Faye et surtout du double Ballon d'or El Hadj Diouf qui ne manque aucune occasion de le critiquer par médias interposés.

Mardi, donc pour la quatrième journée des éliminatoires dans une poule D où tout reste possible, le jeune technicien qui n'a été qu'à la tête de l'équipe olympique, après avoir assumé un rôle de second lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, va jouer sa tête à Ouagadougou.

Dans une poule de qualification à la CAN 2017 survolée eu égard à la faiblesse des adversaires (Burundi, Niger et Namibie), l'équipe du Sénégal n'avait pourtant pas réussi à dominer dans le jeu selon ces mêmes analystes.

Dans une rencontre serrée où les Etalons ont fait plus que se défendre, l'équipe du Sénégal a encore montré ses limites qui étaient déjà les siennes lors de la CAN Total 2017 face aux Lions Indomptables du Cameroun.

