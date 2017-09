Cameroun: Eliminatoires du Mondial 2018 - Les Lions en difficulté

Le Cameroun doit impérativement l'emporter aujourd'hui à Yaoundé contre le Nigeria, pour entretenir l'espoir d'une qualification hypothéquée après la défaite (4-0) de vendredi à Uyo

Hugo Broos voulait glaner au moins quatre points lors de la double confrontation contre le Nigeria. Le sélectionneur du Cameroun souhaitait avoir son destin en main à l'issue de ces deux matchs couperet. C'est raté ! Quel que soit le résultat du match d'aujourd'hui contre le Nigeria, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2018, le technicien belge n'aura pas atteint ses objectifs. Avec seulement deux points sur neuf possibles en trois matchs, le Cameroun occupe la troisième place du groupe A, avec sept longueurs de retard sur le Nigeria et deux sur la Zambie, deuxième de la poule.

Avec un seul point enregistré, l'Algérie occupe la dernière place. Pour le Cameroun, la qualification pour le Mondial russe sera dorénavant très difficile. Certes, mathématiquement, malgré la lourde défaite (4-0) de vendredi dernier, tout n'est pas perdu. Mais, les Lions indomptables devront gagner tous leurs trois derniers matchs de la phase retour et compter sur un effondrement du Nigeria. Difficilement envisageable au regard du dernier match, mais pas impossible.

Pour résoudre cette équation, le Cameroun doit commencer par l'emporter aujourd'hui à Yaoundé contre les Super Eagles. Les coéquipiers de John Obi Mikel ne sont plus qu'à quatre points d'une qualification pour la coupe du monde Russie 2018. Au regard de l'état d'esprit affiché vendredi dernier, c'est un virage à 360° degré qui est attendu des joueurs camerounais.

A Uyo, le raid attendu n'a pas eu lieu. Les supporters camerounais ont plutôt assisté au crash des champions d'Afrique, qui semblent avoir perdu de leur superbe depuis leur titre. Les Lions indomptables ont manqué d'envie et de détermination. Ils ont très vite été dépassés par les Nigérians. Ceux-ci ont profité des largesses de la ligne défensive pour l'emporter. A l'image de Serges Leuko, aligné sur le côté gauche, qui n'a pas fait de poids contre son vis-à-vis.

En défense centrale, Adolphe Teikeu et Michael Ngadeu ont souvent été pris de vitesse par des attaquants adverses véloces. Régulièrement esseulé par sa défense, Fabrice Ondoa n'a pas pu réaliser de miracles dans les buts comme à l'accoutumée. En attaque, Vincent Aboubakar et consorts ont été inoffensifs. L'entrée d'Eric-Maxim Choupo-Moting en deuxième mi-temps a bien donné un nouvel élan aux Lions indomptables. Mais l'attaquant de Stoke City est sorti une dizaine de minutes plus tard, blessé.

Après le match, sur le chemin du retour, on était loin de l'ambiance joyeuse de la veille dans le bus des Lions indomptables. En salle d'embarquement, à l'aéroport d'Uyo, en attendant l'avion spécial de Camair-Co devant les ramener à Yaoundé, les Camerounais ont revu les images de leur déroute contre le Nigeria, rediffusées par une chaîne TV locale. Stoïques, ils n'ont pas détourné le regard. En petit comité, Christian Bassogog, Adolphe Teikeu et Vincent Aboubakar refont le match. Ce lundi, ils auront l'occasion de corriger leurs erreurs.

La parole aux acteurs

Sébastien Siani: « On doit montrer un autre visage »

Lion indomptable

« Le match de vendredi était une rencontre importante qu'on n'a pas su gérer. C'était une défaite collective qui nous a permis de reconnaître notre niveau. On a aussi compris que c'est ensemble qu'on gagne. On l'a démontré à la CAN. Tant qu'on ne retrouvera pas cela, on ne fera pas de bonnes prestations. On n'a clairement pas joué à notre niveau et chacun faisait son numéro. On avançait comme des moutons à l'abattoir. On est vraiment conscient de ce qui s'est passé et c'est pour cela que j'insiste sur le collectif. Nous sommes tous déçus et nous savons tous qu'on doit montrer un autre visage ce lundi à Yaoundé. Nous sommes motivés. Au public, je dis qu'on gagne et on perd ensemble. On a toujours besoin de leur soutien ».