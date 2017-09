Cameroun: Entrée Est de Douala - La circulation rétablie hier

Dans l'opinion, chacun y est allé de son commentaire sur l'origine de cette autre interruption de la circulation entre Yaoundé et Douala. A la vérité, les ingénieurs du ministère des Travaux publics vont très vite maitriser la situation. C'est ainsi qu'ils ont pris possession des lieux dès 9h30. Avec l'entrée en scène de l'entreprise Razel, fortement appuyée par Satom, les travaux de réparation seront rapidement lancés. La police isolera la zone pour réduire le flux des véhicules, les gros porteurs seront forcés d'observer un arrêt, pendant que piétons et autres conducteurs de motos continueront à se mouvoir. La nuit de samedi à dimanche aura été sans repos pour les ingénieurs mobilisés pour trouver une solution de remplacement des matériaux défectueux.

La situation est devenue plus confuse à partir de 14h. Gros porteurs, véhicules de tourisme, motos et autres usagers étaient pratiquement pris au piège. Les pluies enregistrées dans la capitale économique ces dernières semaines ont finalement eu raison de l'ouvrage d'art. Conséquence immédiate : les bouchons ont refait leur apparition sur l'axe Tradex Yassa-Ndokoti, devenu la voie de contournement pour ceux qui voulaient rallier Yaoundé ou qui en sortaient, à destination de Douala ou de la région du Sud-Ouest voisine.

