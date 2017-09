Cameroun: Chantiers de la CAN - Evaluation au stade Mbappe Lepe

Le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Cameroun, le ministre conseiller Philippe Larrieu, a pu s'en rendre compte le 30 août dernier, à l'occasion d'une visite sur le site. En présence du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, et de nombreux autres officiels, le diplomate s'est fait expliquer le déroulement des travaux par Constant Moukoko, directeur Cameroun de l'entreprise française Alcor Equipements, en charge du chantier. « On va fermer ici et là, puis nous aurons deux portails », déclare, entre autres indications, M. Moukoko à ses hôtes.

