Cameroun: Elles nous ont rendu visite - Des éditrices à la Sopecam

« Mais le grand challenge a été de créer un esprit d'entreprise à la SOPECAM, une société à capitaux publics. Bien plus que cela, il faut que l'entreprise soit rentable, il faut générer des recettes et il faut que toute la diversité du Cameroun se retrouve dans le journal », a expliqué Marie Claire Nnana à ses hôtes. Melissa Bendome, la coordinatrice de FEPPSAC, au nom de ses comparses, a exprimé son admiration pour tout ce que le DG de la SOPECAM fait pour honorer les femmes des médias.

Si c'est la publication phare de la SOPECAM, plusieurs autres ont été créés par la suite, chacune spécialisée dans un domaine précis : « Nyanga », le magazine People, « Week-end Sports et Loisirs », le guide culturel de fin de semaine, « Cameroon Business Today », hebdomadaire spécialisé dans l'économie. Le passage à la rédaction a permis aux visiteuses de se faire une idée de l'organisation du travail au quotidien national. Et dans les services Techniques, les hôtes ont découvert la technologie qui permet à la SOPECAM de faire la différence : la KBA Comet qui tire en 3h plus de 25 000 exemplaires, fait partie de cette technologie up to date.

L'arrivée de Marie Claire Nnana, Directeur général de la SOPECAM, a ajouté de l'allégresse à une ambiance qui était déjà bon enfant. Les Femmes éditrices pour la paix et la sécurité en Afrique centrale (FEPPSAC) qui effectuaient mercredi dernier une visite à la SOPECAM, avaient déjà fait le tour de la rédaction centrale et des installations techniques. La visite tirait à sa fin, lorsque le directeur général les a rejointes. « Je suis contente de vous recevoir. La maison SOPECAM est la vôtre». Le DG, présentant l'entreprise, a affirmé qu'elle tente depuis quelques années de perpétuer l'héritage qu'est Cameroon Tribune, le quotidien national bilingue, qui existe depuis 1974.

