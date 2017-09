Cameroun: Lions indomptables - Sursaut d'orgueil !

Par quelque bout qu'on le prenne, le match Cameroun-Nigeria de ce jour apparait d'ores et déjà, comme un tournant décisif dans la trajectoire récente des Lions indomptables.

Après la débâcle du match aller sur un score-fleuve, le principal enjeu de cette rencontre réside dans la capacité des joueurs camerounais à se ressaisir, mieux à se surpasser pour s'imposer à domicile devant un public exigeant et face à un adversaire qui leur a rarement réussi ces derniers temps. Avec le recul, la sévère défaite de vendredi dernier à Uyo apparait comme un révélateur, mettant à nu les approximations et insuffisances qui brident encore les performances d'une équipe nationale qui s'est révélée indolente, avec des éléments apparemment hors de forme, à court physiquement, laissant l'initiative du jeu à l'adversaire, réagissant par à-coups, avec une discipline tactique approximative.

Dotés d'un bagage technique et d'une vivacité largement supérieurs, les Nigérians ont largement profité de ces graves lacunes pour offrir un récital qu'on n'oubliera pas de sitôt. Sans préjuger du résultat de ce soir, celui de la précédente rencontre est encore trop lourd à porter. Encaisser 4 buts sans en marquer un seul, cela n'arrive pas tous les jours. On attendait pourtant monts et merveilles du choc entre deux géants du football africain qui a focalisé l'attention des médias et suscité l'ébullition dans l'opinion publique. Le match était d'autant plus prometteur que c'était la deuxième sortie officielle des Lions en Afrique depuis leur sacre. Après la victoire étriquée face au Maroc (1-0) à Yaoundé, l'optimisme était de mise.

Déjouant tous les pronostics, le match tant attendu avec les Super Eagles s'est transformée en combat à sens unique, tant ces derniers ont dominé les débats, des pieds et de la tête, au point de transformer l'adversaire en un faire-valoir. Jamais dans l'historique des confrontations entre les deux équipes, l'écart au score n'avait été aussi grand. Par ailleurs, l'équipe du Cameroun ne s'était jamais inclinée en affichant autant d'insuffisances, de désinvolture, d'incohérences et de résignation. Pour un observateur averti, le plus mal dans cette défaite ce n'est pas tant son ampleur, mais la prestation d'ensemble d'une équipe camerounaise désincarnée, déstructurée, empruntée, déconcentrée, comme en état d'hypnose, subissant le jeu de bout en bout.

Les Camerounais sont en droit d'attendre autre chose d'un champion d'Afrique en titre qui doit savoir tenir son rang en toutes circonstances, sauf à nous laisser convaincre qu'on peut remporter le trophée continental le plus prestigieux par un simple fait du hasard et dégringoler en l'espace de quelques mois. Après le triomphe au Gabon, de nombreux observateurs ne tarissaient plus d'éloges sur la naissance d'une « nouvelle équipe », avec un nouvel état d'esprit, un mental à toute épreuve, l'envie de la gagne. Quelques mois ont suffi pour faire évanouir le doux rêve.

Tout n'est pas perdu pour autant. Le Cameroun a encore la possibilité de se relancer dès ce soir. Par une victoire dans la cuvette de Mfandena qui leur a souvent sourit. Il faudrait pour cela que le sélectionneur Hugo Broos et ses poulains se libèrent des approximations et incohérences d'une équipe en éternelle « reconstruction » pour montrer un visage plus reluisant et plus conquérant, prenant appui sur des repères et certitudes plus lisibles. L'occasion sera ainsi donnée aux Lions de se faire violence, d'oublier la récente défaite pour rugir à nouveau. Pour l'emporter face au Nigeria, les joueurs doivent mettre au placard l'égo et la suffisance qui recommencent à pointer du nez. En retrouvant au plus vite tout ce qui avait fait leur force à la CAN 2017 : le goût de l'effort, l'humilité, la fraternité, la solidarité, la complémentarité et surtout la rage de vaincre.