Cameroun: Mondiaux de boxe - Arsène Fokou dans l'histoire

Il faut rappeler que deux Camerounais étaient sur le départ de ces Mondiaux en Allemagne : Arsène Fokou et Wilfried Dieudonné Seyi. Ce dernier a toutefois perdu son premier combat par forfait chez les 75 kg pour cause de maladie, selon les explications de la Fecaboxe.

Il faut préciser en effet que celui qui surnommé « Mr KO » est leur seul représentant du continent à monter sur un podium au cours de cette compétition. « Aucun Camerounais n'a jamais ramené de médaille dans un championnat du monde en boxe. C'est la première et unique médaille africaine », confirmait Bertrand Mendouga, président de la Fédération camerounaise de boxe. Titré dans sa catégorie lors des championnats d'Afrique 2017 de Brazzaville, Arsène Fokou, 34 ans, s'est notamment défait du Colombien Cristian Salcedo par KO technique et du Moldave Zavatin Alexei Mda.

« Je suis évidemment très content. Car, je me suis donné à fond pour défendre les couleurs de mon pays et de toute l'Afrique. Aujourd'hui, je suis l'unique médaille africaine de cette compétition. Je promets de faire mieux aux Jeux du Commonwealth en Australie l'année prochaine », a déclaré le médaillé sur les réseaux sociaux.

