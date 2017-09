Ile Maurice: Pravind Jugnauth dénonce les politiciens qui «capitalisent sur la faiblesse des personnes»

Pravind Jugnauth a fait état de la démolition de maisons se trouvant sur le tracé du Metro Express mais sans s'y attarder. «Mo koné kan pé fer prozé. La pé fer Metro Express. Et dimoune pé met baton dan larou. Pa pou koz lor la plis akoz case la kour», a-t-il dit en faisant référence aux ordres d'injonction intérimaire que la juge Rita Teelock a étendus jusqu'à ce mardi 5 septembre pour les maisons de Barkly et jusqu'à ce mercredi 6 septembre pour la maison d'Azam Rujubali à La Butte.

«Ena dimounn pass létan tir kapital politik dan fébless dimounn.» Pravind Jugnauth s'en est pris aux personnes qui font de la récupération politique, ce lundi 4 septembre 2017. Le Premier ministre prenait la parole à l'occasion du lancement de la Camp-Thorel Cooperative Credit Union Ltd et d'un don d'équipements aux Social Welfare Centres de St-Pierre, Nouvelle-Découverte et Montagne-Ory.

