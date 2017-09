Ile Maurice: L'interdiction de démolition étendue pour les habitants de Barkly et Rujubali à La Butte

La juge Rita Teelock a tranché ce lundi 4 septembre 2017. Elle a étendu l'ordre intérimaire interdisant la démolition des maisons des habitants de Résidence Barkly jusqu'à ce mardi 5 septembre à 13 h 30. Le même ordre concernant la maison d'Azam Rujubali à La Butte a, lui, été prolongé jusqu'au mercredi 6 septembre à 9 h 30.

Le vendredi 1er septembre, lors des tensions à La Butte et à Résidence Barkly, la juge Rita Teelock avait sommé le Premier ministre et les représentants des ministères du Logement et des Infrastructures publiques de se présenter en cour le lundi 4 septembre afin de s'expliquer sur la demande d'injonction déposée par les habitants de ces deux quartiers. Les résidants avaient ainsi obtenu un sursis.

Répliquer aux affidavits

Ce lundi, Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, a expliqué que si l'ordre d'injonction intérimaire en faveur d'Azam Rujubali a été étendu, c'est pour permettre aux hommes de loi de l'habitant de La Butte de répliquer aux affidavits déposés par le ministère du Logement et des terres, de la police, du Premier ministre et du ministère des Infrastructures publiques.

Quatre affidavits ont été déposés en Cour suprême par les parties concernées dans le cas de La Butte. Concernant le cas de Résidence Barkly, un affidavit supplémentaire a été déposé.

Politiciens présents

Des politiciens se sont également montrés aux côtés des habitants de La Butte et de Résidence Barkly. Le militant Rajesh Bhagwan, après un passage éclair dans la région portlouisienne, s'est rendu dans le quartier de Beau-Bassin. Les travaillistes Kalyanee Juggoo et Mireille Martin ont aussi fait le déplacement à La Butte.

Entre-temps, à la Cour suprême, la sécurité avait été renforcée. Etait présent en cour, le panel d'avocats des habitants de La Butte et de Résidence Barkly. Nommément Mes Razack Peeroo, Assad Peeroo, Yousuf Mohamed, Kaviraj Bokhoree, Vinesh Boodhoo et Krisna Sawoo.