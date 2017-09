Ile Maurice: Il remporte Rs 36 M au loto - «Maintenant on pourra aider encore plus de monde»

Et quels sont ses projets ? Sa priorité sera de prendre soin de ses enfants et de les aider du mieux de ses capacités. Aussi, il compte également prendre une retraite bien méritée.

La famille a récupéré son chèque de Rs 36 076 368, aujourd'hui, au siège de Lottotech, à Ébène. «Nous sommes bénis des dieux. Vous savez, nous avons l'habitude d'aider ceux dans le besoin. Maintenant on va pouvoir aider encore plus de monde», s'enthousiame cet habitant des hautes Plaines-Wilhems.

Jusqu'à ce matin, lundi 4 septembre, il ne savait pas qu'il était multimillionaire. Ce n'est que lorsqu'il a demandé à son épouse de vérifier son ticket de loto qu'il a appris qu'il avait remporté Rs 36 076 368. Il s'agit du jackot mis en jeu lors du tirage du samedi 26 août. «Voyant qu'elle prenait du temps à réagir, j'ai à mon tour vérifié le ticket et les six numéros correspondaient à ceux du tirage... », explique le 188e gagnant du loto.

