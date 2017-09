Ile Maurice: Metro Express - Vives tensions entre élus et habitants de Barkly

«Je ne m'attendais pas à des propos aussi amers», a rétorqué Etienne Sinatambou. «Se parski si nune vin la ce soir c parski nu pense nu p fer bien.» Le ministre a été interrompu par un habitant : «Zot p fer mal.» A Etienne Sinatambou de poursuivre : «Se ki nu ti ena com info, li pa mem info kin circuler r zot.» Le brouhaha s'est alors fait entendre parmi l'assistance.

Les larmes aux yeux, Ragini a trouvé que «nous vivons dans un pays démocratique mais nous n'avons pas droit à la parole». Cette sportive a avancé : «Eski zot in fer dimun kone komie lakaz pu detruire pu met metro ? Zot pa pu dir parski pu zot, sa pa compte.» Et d'envoyer : «Mo pa expect nanie ar zot mai al guet zot dan la glas.» Sur ce, Ragini a été applaudie par l'assistance.

«Ena kisoz ki pa cler dan nu latet. Nu p koz la cour supreme. Kifer nu pa fer enn table ronde diskit tou les fait ?» a lancé un habitant. Il dit être d'accord que le pays avancera avec le Metro Express. On ne peut pas retourner en arrière, reconnaît-il. Cependant il demande au Premier ministre de ne pas créer de polémique. «Pays multiracial, nu p viv bien, laiss nu viv trankil. Ou p modernise pays, li bon, mai anu guet lot aspect. Mo p koz pu ban fami muray, toilet in kasé.»

Durant leur prise de parole, Ivan Collendavelloo, le Premier ministre adjoint, et son collègue à la Sécurité sociale et à l'Environnement, se sont montrés conciliants. Par contre, les habitants ont proféré des propos qu'Etienne Sinatambou a par la suite qualifiés d'«amers». Voici un petit aperçu des interventions.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.