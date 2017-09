Tunisie: Moody's relève ses prévisions de croissance pour l'Europe

Moody's a toutefois revu en baisse ses projections pour les Etats-Unis en intégrant pour l'an prochain un soutien budgétaire moins important qu'attendu jusqu'à présent. L'agence voit pour la première économie mondiale un PIB en hausse de 2,2% cette année et de 2,3% en 2018, contre 2,4% et 2,5% anticipés précédemment.

Elle explique que «le rythme de croissance actuel d'environ 2% des pays développés et de plus de 5% dans les pays émergents est non seulement viable à court terme, mais il existe un potentiel d'accélération».

S'agissant des pays du G20 dans leur ensemble, Moody's anticipe pour 2017 et 2018 une croissance d'un peu plus de 3% contre +2,6% en 2016.

S'agissant de la France, l'agence de notation prévoit une progression du PIB de 1,6% en 2017 puis en 2018 contre de précédentes prévisions de 1,3% et 1,4% respectivement, notant que la reprise de la deuxième économie de la zone euro reste sur la bonne voie, tirée par les exportations et l'investissement.

