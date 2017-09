Tunisie: Démarrage de la vente des abonnements

Afin de pallier les éventuels problèmes d'organisation qui peuvent survenir et éviter les longues files d'attente, la Société des Transports de Tunis a aménagé un point de vente à proximité de la station de métro léger de la Cité El Kadhra qui sera totalement consacré à la vente des abonnements scolaires.

Outre la vente des abonnements, les agents seront chargés d'être à l'écoute et de recueillir les éventuelles réclamations des abonnés qui viennent soit pour effectuer un nouvel abonnement, soit pour renouveler l'ancien. Cette année comme d'habitude, la société des transports a mis l'accent sur l'amélioration de la qualité et de la célérité de ses prestations grâce à la vente en ligne des abonnements scolaires et universitaires.

Les jeunes clients de la société qui ne veulent pas se déplacer peuvent effectuer leur achat en ligne en se rendant aux adresses suivantes: www.transtu.tun et www.ichtirak.poste.tn. Ils peuvent s'informer sur tous les détails relatifs aux abonnements, à savoir les bureaux de poste dans lesquels les abonnements scolaires et universitaires seront mis en vente dans le Grand-Tunis et dans les régions, les horaires et les jours prévus pour chaque catégorie d'abonnés suivant la date de naissance, le niveau scolaire...

Pour ceux qui veulent se renseigner sur les pièces à fournir pour le dossier d'inscription, il est possible de contacter le numéro mis à la disposition des abonnés par la poste tunisienne, à savoir le 1828 ou d'envoyer un SMS sur le 87287.