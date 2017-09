Tunisie: L'Etoile et les autres ?

Qui de l'EST et du CA?

Volet technique et à propos des postulants au titre, on imagine de nouveau que la course mettra, comme toutes les saisons, le trio habituel, en l'occurrence l'Espérance, l'Etoile et le Club Africain plus une quatrième équipe qui pourrait être soit l'ASHammamet, El Makarem de Mahdia ou l'ASTéboulba. A moins d'une surprise bien entendu. On dit que la nuit porte conseil. Les dirigeants de l'Etoile Sportive du Sahel l'ont compris. L'intersaison a été riche en évènements du côté du club du Sahel.

Que de recrutements ont été effectués avec en prime le retour de Sobhi Saïed du Qatar. Cette saison, l'Etoile paraît l'équipe la plus complète dans ses lignes et disposant peut-être du meilleur effectif. Du coup, l'ESS se pose comme le candidat le plus sérieux au titre. Surtout que l'Espérance et le Club Africain ont effectué une grande purge. Les «Sang et Or» ont perdu Meggaïez, Chouiref, Alouini, Mahmoudi, Yahyaoui et Hammed.

Les Clubistes, pour des raisons financières, ne pourront plus compter sur les services de Bannour, Soussi, Sfar, Hosni, Bachar, Jilani Maâref et Khaled Hadj Youssef. L'équipe type pratiquement a quitté les lieux.

On ne sait pas si l'Espérance et le Club Africain pourront rivaliser avec l'Etoile.

Outre le derby de la capitale qui retient l'attention, et ceux du Cap Bon qui mettront aux prises l'ASH, Béni Khiar et le nouveau promu Menzel Témime, nous aurons droit à un autre derby à Mahdia entre El Makarem et le second promu, le CSHiboun. Faites vos jeux !