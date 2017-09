Tunisie/Congo-Kinshasa: «Un but à Kinshasa et le tour est joué»

Le seul point noir dans la prestation de l'équipe de Tunisie fut sans doute le but tout bête encaissé par Aymen Mathlouthi à cause d'une mauvaise coordination avec Bédoui.

Séduit par le jeu offensif des Tunisiens et leur parfaite maîtrise des débats après la pause, Gérard Buscher minimise l'erreur commise par la défense tunisienne : «Sur l'ensemble, l'équipe de Tunisie a bien négocié son match. Il est vrai que les Tunisiens ont rencontré des difficultés, particulièrement durant la première mi-temps, mais il ne faut pas oublier qu'en face, la RD Congo c'est du solide. La période initiale était très difficile à négocier. La sélection tunisienne a eu quelques difficultés à imposer son jeu et conforter son ascendant après l'ouverture du score.

N'empêche, le jeu était plaisant, même si la défense a encaissé un but tout bête. Mais cela arrive dans un match de football qu'on encaisse un but à cause d'une mauvaise appréciation de la portée du ballon. Ce qui est bien, c'est que le jeu l'a emporté sur l'enjeu et cela fait bien longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe de Tunisie dérouler son jeu, sans calcul et avec un esprit de gagneur», a noté l'entraîneur du Stade Gabésien.

«Une équipe vive»

Amateur de football offensif, le technicien français a été totalement séduit par la prestation de l'équipe nationale face aux Congolais : «Depuis que Nabil Maâloul est aux commandes, l'équipe de Tunisie est redevenue vive. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il a su trouver la bonne solution à la mi-temps et le deuxième but de la Tunisie n'a pas tardé à venir. Le but a été même inscrit dans un bon timing, ce qui a déstabilisé l'adversaire. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'approche tactique de Nabil Maâloul durant la deuxième mi-temps. Une équipe vive, offensive, qui sait mettre la balle au sol. Dommage que la sélection tunisienne n'ait pas pu ajouter un troisième but. Mais de toute manière, l'équipe de Tunisie a des arguments à faire valoir au match retour. Il lui suffit de marquer un but à Kinshasa et le tour sera joué. Je pense que Nabil Maâloul saura négocier la manche retour à Kinshasa comme il a su trouver la solution et rectifier le tir lors de la deuxième mi-temps du match aller».

Fin connaisseur du football tunisien, Gérard Buscher estime que l'équipe nationale a donc les moyens de ses ambitions. Il suffit de négocier intelligemment le match retour.