Tunisie: La menace terroriste persiste

Cependant, un spécialiste français affirme que « la superficie des positions tenues par « l'Etat islamique » a été divisée par deux. « Mais ce n'est pas parce que les villes ont été libérées que l'idéologie de Daech ne perdure pas. D'autant plus que les combattants étrangers de Daech représentent une menace réelle s'ils rentrent dans leur pays.

Il y en aurait 42.000, dont 700 Français ». Et d'après une étude d'un centre d'études basé à Berlin, « le nombre de djihadistes étrangers, hommes et femmes, qui ont combattu l'armée syrienne entre avril 2011 et fin 2015, est de 360.000. Le nombre indique tous ceux qui ont participé directement aux combats, en prenant des armes, ou indirectement ». Et selon cette étude du Firil Center for Studies, on compte «10.500 djihadistes tunisiens dont 4.200 sont morts et 1.260 portés disparus».

Et la Tunisie est la première en ce qui concerne le nombre de femmes djihadistes, 180 dont des adolescentes qui ont été identifiées comme participant aux combats. Au total, 45 ont été tuées. On estime à 1.000 le nombre de terroristes de Daech qui se sont infiltrés en Tunisie et au Maroc. Malgré ces succès, le ministre de l'Intérieur, Hédi Majdoub, affirmait vendredi dernier que « la menace terroriste persiste en Tunisie, notamment dans les zones frontalières, ce qui requiert une veille et une action permanente pour contrecarrer toute tentative ou plan ciblant la sécurité et la stabilité du pays ».

Ce qu'il faut relever, c'est que les actions sur le terrain sont importantes mais ne suffisent pas pour éradiquer ce fléau tant que l'embrigadement et le recrutement continuent. Et cela se passe dans les mosquées où des centaines d'imams et de prédicateurs autoproclamés continuent leur œuvre destructrice. Cela en plus des réseaux sociaux. Cette « idéologie » dont parlent les spécialistes est celle des Frères musulmans dont nous avons une filiale ici et dont le seul objectif est d'atteindre le pouvoir pour servir leurs intérêts personnels. Par n'importe quel moyen, y compris la violence et le meurtre.