Tunisie: Bizarre, quand même, l'absence de l'autorité régionale !

Zarzis «la Blanche», joyau de la Méditerranée...

La presqu'île de Zarzis a toujours été une zone stratégique et un lieu de passage vers la rive nord de la Méditerranée et vers l'Est et les pays du Moyen-Orient. Dans l'Antiquité, c'était même l'un des comptoirs les plus stratégiques de Rome et de Carthage. Et ainsi de suite, ville de négoces durant la dynastie des Akkaris via l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne ainsi que l'Europe.

Dans les temps modernes, cette ville portuaire d'un blanc immaculé, avec ses splendides hôtels qui font maintenant du surbooking avec les vacanciers de Monsieur Poutine qui leur a indiqué la Tunisie, au lieu de la Turquie, est normalement toute indiquée pour réussir dans son essor socioéconomique et culturel à l'égal de toutes ses sœurs du grand littoral tunisien. Malheureusement, c'est une ville que nous avons sentie comme coupée en deux. Ville dichotomique qui n'a pas échappé à la règle des forces occultes depuis l'aube de la révolution : argent sale, drogue et blanchiment d'argent, népotisme, retour de nos enfants de Daech, harragas... le démembrement de la Libye se répercutant sur la ville entière, port, frontières, routes, etc.

Cette petite digression pour parler de Al-Maken 3 ou comment rencontrer les citoyens de Zarzis dans «une ville de l'embrouille, à l'occasion des prochaines élections municipales», dixit un vieil homme sage de Zarzis qui a vu sa ville natale changer du tout au tout.

Quant à l'absence des autorités locales et régionales, elle était tellement flagrante et bizarre que les animateurs d'Al-Maken et les artistes sur place ont préféré les ignorer, développant leurs créations jours et nuits avec la participation de jeunes zarzissois, dans les ateliers, sur certains murs de la ville et des environs, visitant le «musée-mémoire de la mer» de monsieur Mohsen Lahidheb, «Le Chamane», jusqu'au montage de l'exposition annuelle en partance vers Tunis où elle sera vue dans un espace-galerie prochainement.

Du point de vue du concept d'Al-Maken, les créateurs, les intellectuels et les activistes ont parlé des nombreux problèmes liés à ce nouvel environnement : la corruption, les effets pervers de la migration et des harragas...

Mais ce sont surtout les objectifs politiques d'Al Maken qui ont peut-être fait grincer des dents les autorités qui parlaient plutôt des valeurs du «vivre ensemble» dans une société démocratique libre et sans la chappe de plomb dictatoriale ou religieuse, telle que ces mêmes forces occultes sont en train de nous préparer pour les prochaines élections.

Nous revisiterons les ateliers de Al-Maken 3 et parlerons de tous ces artistes d'ici et d'ailleurs qui nous ont fait rêver, dans les prochains volets.