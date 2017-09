Kenya: Commission électorale kényane - 45 jours pour convaincre

On peut en effet s'interroger sur l'équité de ces commissaires qui ont décidé de fermer les yeux sur ce qui leur pendait pourtant au nez. Pour autant, balayer toute l'équipe de Wafula Chebukati et la remplacer au pied levé risquent fort d'entraîner un chaos électoral pire que le précédent.

Maintenant que la date de ce second tour qui ne veut pas dire son nom est connue, il faut espérer que les 45 prochains jours seront mis à profit pour combler les insuffisances qui ont été à l'origine de l'annulation comme le bourrage d'urnes, des irrégularités dans le décompte et surtout le piratage informatique des données de la commission.

Ainsi l'examen des contentieux électoraux par les sages se termine invariablement par cette formule devenue proverbiale à force d'être rabâchée : « ... les insuffisances et les irrégularités constatées çà et là ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin » et même quand l'évidence saute aux yeux comme ce fut le cas au Gabon où Marie-Madeleine Mborantsuo, la présidente de la Cour constitutionnelle, qui se trouve être la belle-mère du président Ali Bongo Ondimba, n'a pas hésité à poser son sceau d'authenticité sur un hold-up électoral pourtant flagrant.

On ne finira donc pas d'épiloguer sur le courage historique du juge David Maraga et de ses collègues de la haute juridiction qui détonne dans une Afrique où la justice se retrouve bien souvent au service de l'exécutif.

