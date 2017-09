Burkina Faso: Jules Ouédraogo - Lettre à mon ami Salif

Des hommages, on en entendra encore et encore sur Salif Diallo, décédé subitement le 19 août 2017 à Paris. Certains juste de circonstance pour ne pas dire hypocrites dans cette Afrique où il n'est pas de bon ton de polémiquer autour d'un cadavre, d'autres plus sincères ou intimistes de la part de ceux qui l'ont côtoyé, souvent dans l'anonymat. Est de cette dernière catégorie la « Lettre à mon Salif » de Jules Ouédraogo un ancien de L'Observateur paalga, que vous lirez.

Oui, tu seras resté impérial jusqu'au bout, mon cher ami !

Tes idées étaient hautes, tes ambitions immenses !

Tu le sais, car je sais que tu me lisais dans les colonnes de ton oncle Nakibeogo, chaque fois qu'un être cher nous quittait pour l'Au-delà, j'aimais engager une sorte de discussion avec le disparu. J'aime parler aux disparus pour leur témoigner du fond du cœur, mon estime, mon admiration et mes sentiments de fraternité et d'amitié.

Cette manie de parler aux gens de l'Au-delà est en fait une tradition qui provient de mes racines chrétiennes, notamment catholiques. Nous, les catholiques, honorons beaucoup nos morts et nous prions sans cesse pour les âmes de nos fidèles défunts afin de faciliter leur passage de ce bas monde aux lieux célestes.

Ainsi donc, tu t'en es allé, toi aussi, Salif,

Parti pour ne plus revenir,

Parti, laissant proches, amis et connaissances dans une profonde affliction.

Je suis triste, mon cher ami.

Triste, parce que tu nous quittes au moment où le pays avait plus que besoin de toi,

Triste, parce qu'il y a comme un goût d'inachevé dans ton entreprise de bâtir avec le MPP ce Burkina nouveau dont tu rêvais.

Triste, parce que je me retrouve tout seul avec le poids du souvenir de notre belle relation, triste du fait des images et des scènes qui me hantent depuis ta disparition.

Il est 1h 10 mn à l'horloge de mon ordinateur et ne trouvant pas le sommeil, j'ai décidé de revivre dans le silence de la nuit le film des 26 ans de notre amitié. Les lampions de la belle cérémonie de tes obsèques se sont enfin éteints, emportant les émotions, les larmes, les regrets.

C'est le temps du spleen, cette profonde tristesse qui vous laisse dans le chagrin total, lorsque tout le monde s'en retourne chez lui, vous laissant seul, où l'être disparu que vous pleurez, vous fait ressentir le vide qu'il laisse autour de vous.

Le chien muet de Gorba

A quand remonte déjà notre relation ? Octobre 1991.

Je t'avais demandé et ai obtenu un rendez-vous pour une interview.

Ce qui s'est passé ce jour-là fut tout simplement magique. Nous avions tout de suite sympathisé et nous nous étions mis à nous tutoyer comme de vieilles connaissances. Je t'avais demandé alors comment il se faisait que quelqu'un qui n'avait jamais été un fonctionnaire de l'Etat se retrouve à la tête du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Une partie de l'opinion publique désapprouvait en effet cette nomination, parce que tu ne faisais partie d'aucun corps de la Fonction publique. Tu t'étais alors levé et m'avais ramené une chemise cartonnée pour en exhiber, comme un trophée, ton dossier d'intégration à la Fonction publique, avec ton numéro d'immatriculation de fonctionnaire de l'Etat. Moins d'un mois après cet entretien, tu rendais le tablier en démissionnant du gouvernement. Hors micro, tu m'avais confié ce jour-là qu'en réalité ton vrai nom de famille est Ouédraogo et que c'était suite au recrutement de ton père dans l'armée coloniale que le nom Diallo lui fut accolé.

Tu étais un grand type tendre, mon cher Salif, un humaniste, un travailleur acharné, un homme de parole.

Un jour alors que j'admirais chez toi un beau chien, tu m'as fait rire comme ce n'est pas permis, en me racontant l'histoire de ce chien. Tu avais ramené ce chien, alors qu'il n'était qu'un chiot, d'Afrique du Sud. Malheureusement tu n'avais pas l'autorisation d'amener ce chiot au Burkina sans des formalités bien précises et le petit toutou devait voyager dans ce cas-ci dans les soutes de l'avion. Impossible n'est pas Salif ! Quelle péripétie ! Que d'ingéniosité ! Ce chiot devait venir au Burkina, quelles que soient les peines à encourir, quels que soient les difficultés et les risques qui se dresseraient sur ta route. Tu montas donc dans l'avion, le petit chien caché sous ta veste. Ni le personnel navigant, ni même ton voisin assis à côté de toi, personne ne s'est rendu compte qu'un chien voyageait dans l'avion. La fin de l'histoire ? Le chiot s'est avéré être un muet. C'est ce qui t'a sauvé dans l'avion, mais qui a besoin d'un chien muet, qui n'aboie pas ? J'ai vu dans cette belle histoire l'attitude d'un enfant qui ne veut nullement se séparer de l'objet aimé.

Un sentimental qui le cachait bien

Et des souvenirs me remontent à la surface.

Je me rappelle très bien ton attitude à la mort de ma mère. J'étais venu à ton cabinet t'annoncer la triste nouvelle. Je revois cette scène avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance. Tu t'attrapes la tête des deux mains et tu t'écries « Mon Dieu ! » C'est à ce moment- là, dans ton bureau, que, malgré moi, des larmes s'échappèrent de mes yeux.

Tu étais un sentimental et tu le cachais à ceux qui ne te connaissaient pas. En politique, une posture farouche vous préserve des prédateurs, toujours à l'affût de la moindre faiblesse pour fondre sur vous, aimais-tu à me dire. Mais quand tu tombais le masque, il n'y avait pas plus humain que toi.

Et je te revois encore anéanti à la suite de l'assassinat de Norbert Zongo !

Avant d'en arriver à ce douloureux évènement, je voudrais revenir sur les circonstances de ta rencontre avec le directeur du journal l'Indépendant. Je revois encore ce jour où, assis devant moi, tu adoptas ton visage des jours de tempête, celui que tu aimais emprunter quand tu voulais « terroriser ». La cause de ton courroux ? Un article publié dans L'Indépendant, que tu trouvais diffamatoire à ton endroit. Tu voulais traîner Norbert en justice. Je t'avais immédiatement déconseillé de le faire ; une des raisons de cela était que sur ce terrain-là, les rapports de force n'étaient pas en ta faveur. Tu m'avais écouté et l'affaire en était restée là. Entre-temps, que s'était-il passé ? Je ne saurais le dire. Tu m'avais simplement un jour remercié de mon conseil et j'ai pu constater que c'est depuis ce temps-là que Norbert et toi étiez devenus les meilleurs amis du monde.

Donc quelque temps après l'assassinat de Norbert, j'étais passé à la maison pour m'enquérir des dernières nouvelles concernant cette sombre affaire. On m'avait dit que tu étais monté t'enfermer dans ta chambre en donnant comme consigne de ne te déranger sous aucun prétexte. La mort de Norbert t'avait profondément affecté et choqué. Tu étais complètement anéanti, livide. Je crois savoir que c'est depuis ce tournant que les choses ont commencé à changer dans tes rapports avec la famille Compaoré. Certains prétendent que tu avais même eu à dire un jour publiquement à François Compaoré qu'il était le responsable de la situation délétère qui prévalait à cette époque.

Je ferai de toi « quelqu'un »

Mon cher Salif, tu avais la main large. Tu aimais donner sans compter et sans fanfare. Plusieurs fois alors que j'étais dans ton cabinet ou chez toi à la maison, tu avais eu à me prier de passer dans la salle voisine pour ne pas mettre dans la gêne ou l'embarras des visiteurs venus exposer leurs problèmes. Tout le monde passait : opposants, majorité, commerçants, militaires, religieux, étudiants, ménagères, dirigeants de clubs, indigents, etc. Qui, pour une demande de travail ; qui, pour une bourse d'études ou encore pour une question d'argent ou de parrainage d'événement ; chacun venait avec une requête spécifique. Et même, je me rappelle le jour où un du personnel du Protocole d'Etat était venu te voir avec une sollicitation du Président Compaoré lui-même, qui voulait que tu trouves du travail à une protégée. Du matin au soir, c'était des défilés incessants au bureau ou à domicile.

Pour ce qui me concerne directement, il me revient à l'esprit qu'un jour tu as eu à me dire que tu ferais de moi « quelqu'un ». Je t'avais répondu que devenir « quelqu'un » ne figurait pas dans mes plans. Et que je voulais rester moi-même. Ça t'avait surpris. Je t'avais alors expliqué pourquoi je ne voulais pas faire la politique, parce que, pour ce faire, il fallait et il faut être à la fois un puncheur et un encaisseur ; et moi, je ne sais pas donner de coups encore moins en recevoir. Je crois que c'est ça qui t'avait plu en moi.

Pour voir ta réaction, et je la connaissais d'avance, j'avais ajouté que la Bible m'enseignait que si on me gifle sur la joue droite, il me faut tendre la joue gauche, par-dessus le marché. Ta réponse m'avait fait rire. Très vivement, tu m'avais répondu que la personne qui se hasarderait à te « caresser » la joue, avant même de reprendre son souffle, c'est sur ses deux joues que tu administrerais deux gifles bien senties.

A la vérité, pour ceux qui t'ont vraiment connu, va-t-en-guerre comme tu le prétendais, tu ne l'étais pas vraiment. Il est arrivé des fois où tu préférais jouer balle à terre pour ne pas envenimer une situation déjà tendue. Te souviens-tu de cette altercation avec Patrick Ilboudo (Paix à son âme !), journaliste-écrivain, fondateur du journal Regard ? Votre bagarre était partie d'un article que son journal avait publié. Le titre de son article, je le cite de mémoire, mais sans aucune garantie sur l'exactitude des mots : « Salif Diallo intimide la presse.»

Toi, Salif, tu n'avais pas apprécié l'article et tu l'avais fait savoir à Patrick. Tu avais bandé les muscles et Patrick n'avait pas reculé. Finalement, tu avais compris que cette affaire n'en valait pas la peine. Tu m'avais alors demandé d'aller présenter tes excuses au journaliste. Etait-ce parce que le regretté était un ami intime de Blaise Compaoré ou tout simplement parce que tu avais tort ? Les deux à la fois, à mon humble avis. En effet, j'ai eu à lire le brouillon de l'article ; et, à la vérité, Patrick avait lui-même censuré une grande partie de l'article incriminé et qui avait été rédigé par un journaliste de sa rédaction.

Mon cher Salif,

J'ai eu maintes fois l'occasion de le constater : tu avais un attachement viscéral pour le Président Compaoré. Un souvenir. Nous étions assis un jour dans ton bureau en train de deviser tranquillement. Tu étais assis vraiment à l'aise dans ton fauteuil. Ton portable s'était alors mis à sonner. C'était le Président. Tu t'étais redressé brusquement comme si ce dernier venait de franchir la porte et tu avais adopté une tenue plus que convenable. Comme un soldat qui « donne la ration » à son chef. J'en avais été impressionné !

Beaucoup le savent, car ce n'est plus un secret : tu as été très loyal envers Blaise Compaoré ; pour lui, à cause de lui, tu acceptais qu'on te casse du sucre sur le dos. Tiens, une anecdote. Alors que je voulais un jour émettre une critique à l'endroit de ton mentor, tu m'avais stoppé net, et avec véhémence. On ne critiquait jamais le Président en ta présence. Ça, c'était interdit et je peux en témoigner.

Mon cher Salif,

Des situations cocasses, tu en as rencontré ; certaines nous plongent dans l'univers du mysticisme et des mystères de l'Afrique profonde. En voici une, par exemple : c'est l'histoire d'un remaniement ministériel. Après consultations et réajustements, vous aviez arrêté la liste des futurs membres du gouvernement. Vous aviez alors décidé, toi et le Président Compaoré, de ne pas reconduire un ancien ministre. Son nom avait donc été rayé de la liste. Le décret fut signé par le Président et le Premier ministre et c'est toi Salif qui, après avoir jeté un coup d'œil sur la dernière mouture dûment signée, envoya le décret pour publication dans les médias. A votre grande surprise, le nom rejeté figurait sur la liste des membres du nouveau gouvernement. Le Président t'avait tout de suite appelé pour essayer de comprendre. Et vous étiez restés tous les deux complètement incrédules et abasourdis.

Pour le dire autrement, tu n'étais pas à l'abri des « maraboutages ». Et je suis prêt à mettre ma main au feu que tu as été certainement l'objet d'attaques multiples de la part d'ennemis cachés.

Cher Salif,

Comment pourrais-je oublier la SOPROFA ? C'est une séquence personnelle et douloureuse.

Pour ceux qui ne se le rappellent plus, la SOPROFA, c'est la Société de promotion des filières agricoles, basée à Bobo-Dioulasso. Une société d'économie mixte au capital de 500 millions de francs CFA dont l'Etat burkinabè détenait 25% des parts, les 75% appartenant à une holding suisse. Tu m'avais envoyé dans cette société comme chargé de communication, me disant que la SOPROFA était « l'œuvre de ta vie ». Finalement, elle allait devenir le cauchemar de ta vie et surtout occasionner des passages à vide dans notre si belle relation.

Elle était en effet révolutionnaire, l'idée de ta SOPROFA ! C'était la première fois qu'une société préfinançait des cultures vivrières. La SOPROFA avait pour objectif de mettre à la disposition des producteurs les intrants agricoles, avec la promesse de revenir acheter bord champ les produits récoltés. Tout le monde affluait des quatre coins de l'Afrique pour voir cette expérience unique sur notre continent. Des Sénégalais, des Sud-Africains et des citoyens de bien d'autres pays sont venus s'inspirer de la politique agricole burkinabè.

Confiance aveugle

Il s'est trouvé, malheureusement, que la SOPROFA n'était en réalité que de la poudre de perlimpinpin. Le groupe Aiglon, actionnaire majoritaire de la SOPROFA, n'avait pas, en réalité, l'assiette financière nécessaire pour faire face à ce titanesque projet, ruinant ainsi les attentes du monde paysan.

J'étais un jour « monté », de toute urgence, à Ouaga, pour te dire de vive voix que tes amis de la SOPROFA n'étaient pas, pour le moins, des gens crédibles. Mais toi, obnubilé par ton désir d'apporter aux populations rurales des lendemains meilleurs et quasi immédiats, tu leur faisais confiance, quasi aveuglément. C'est là l'un de tes traits : quand tu crois en quelque chose, tu fonces.

Comme je n'étais pas un technicien de l'agriculture, ma voix comptait peu. Là-dessus, tu avais parfaitement raison de ne pas prendre mes mises en garde au sérieux. Au quotidien, pourtant, moi je voyais la réalité de la gestion : calamiteuse. J'en étais convaincu : la société fonçait droit dans le mur. En revanche, tu ne cessais de me répéter que les partenaires d'en face allaient injecter des dizaines de milliards dans l'économie rurale. Que ton amour pour le monde rural était grand, que tes idées étaient nobles ! Hélas, ils t'en bouchaient un coin, ces pauvres gens, mon cher Salif. Tous les techniciens savaient pourtant que cette affaire était vouée à l'échec ; mais ils avaient peur, les pauvres, ils ne disaient rien, ils se taisaient.

Finalement, j'avais déposé une première fois ma lettre de démission. Elle fut refusée. C'est, par la suite, quand tout allait très mal, que j'ai été, avec 28 autres employés, licencié. Mais ce qui devait arriver arriva. La SOPROFA et les deux autres filières du groupe Aiglon qu'étaient la SODEGRAIN et la SAVANA déposèrent leur bilan moins de 6 ans après le lancement des activités. Ce fut catastrophique pour toi et douloureux pour moi !

Notre belle entente avait pris du plomb dans l'aile. Du fait de cette affaire de filières agricoles, un ver était entré dans le fruit de notre amitié.

Nous ne nous sommes plus revus de 2004 jusqu'en 2016.

Avec le recul, je puis dire que, comme tous les grands hommes de l'histoire, tu n'as pas toujours été compris par tes contemporains, parce que tu étais en avance sur ton temps. Tu étais surtout un homme libre. Ce que les gens n'ont jamais compris avec toi, c'est qu'ils n'ont jamais su qui tu étais en réalité : tu étais le semeur. Ton travail consistait à semer, à porter la graine sous la terre et aux autres de moissonner après. Je te compare, sur ce plan, aux grands chirurgiens. Ils se contentent de la partie délicate de l'opération. Aux autres de la terminer avec les sutures et la fermeture de la plaie.

Tu as été un vrai patriote, cher Salif,

J'écoutais l'autre dimanche sur les ondes de la Radio nationale, le lendemain de ton décès, le Professeur et historien Jean-Marc Palm qui te comparait à Ouezzin Coulibaly, qui, dit-il, jusque sur son lit de mort, ne cessa de travailler. C'est vrai, je trouve des similitudes frappantes entre toi et le lion du RDA. Ouezzin a été l'homme à tout faire de Félix Houphouët Boigny et de son RDA. Il était partout à la fois, sillonnant toute l'AOF pour implanter le RDA. Ils l'ont usé intellectuellement et physiquement, si bien que lorsqu'il s'en retournait dans son pays la Haute-Volta, sous la Loi-Cadre, au moment où le pays avait besoin de lui, Ouezzin était complètement lessivé, fatigué. C'est exactement la même chose qui s'est passée avec toi, Salif. Blaise et son CDP t'ont fini, fatigué et usé. Il était pharaonique, le travail que tu abattais. Tu étais l'unité centrale du régime Compaoré. Tiens, encore une scène ! Il est arrivé, alors que nous étions ensemble, que tu me dises que tu allais, à la prochaine heure, chez Kadhafi, tout en me donnant rendez-vous le lendemain. Dans mon étonnement, tu me disais que le Guide libyen avait affrété un avion spécial dans lequel tu serais l'unique passager. Cet avion faisait l'aller-retour Ouagadougou-Tripoli (ou Syrte) comme si on allait des quartiers Gounghin à Dapoya.

Alors que tu avais la latitude aujourd'hui, aux côtés du Président Kaboré, de faire de grandes choses, voilà que tes forces t'abandonnent. La vraie œuvre de ta vie, nous le voyons bien, c'est la voie que tu as ouverte durant ce bref temps passé au perchoir : la politique consensuelle, le devoir civique, le sens du devoir patriotique. En fustigeant le gouvernement, en pointant d'un doigt accusateur les syndicats et la société civile, tu mettais au point un nouveau concept politique de bonne gouvernance, que tu laisses à la postérité, que tu lègues aux jeunes générations. Ce sont là, en vérité, les valeurs qui fondent la vraie démocratie, soubassement d'un développement durable.

Même dans la mort, tu as réussi le tour de force de réunir dans une cérémonie presque œcuménique, dans ta ville natale, tout le peuple burkinabè dans une communion d'amour et de fraternité.

Même dans la mort, tu as réussi la prouesse de faire des jaloux.

Mon seul souhait, c'est qu'enfin les Burkinabè te laissent reposer dans la paix de l'éternité

Salut, guerrier !