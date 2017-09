Depuis les évènements malheureux de Tialgo, survenus les 18 et 19 mai derniers et qui ont… Plus »

Alertée, les forces de défense et de sécurité n'ont pu se déployer car l'état des pistes dans la zone est quasi impraticable à cause de la saison des pluies. Il faut rappeler qu'en juillet dernier, des individus armés non identifiés avaient enlevé Moussa Bélem, oncle du même Djibi Porgo.

Des témoins affirment qu'ils sont venus réclamer la libération de ces jeunes incarcérés. Mais, en l'absence de celui-ci, les assaillants ont enlevé ses frères, Abdoul Karim et Rasmané Porgo, et sont repartis calmement vers la frontière malienne.

Pendant plus d'une dizaine de minutes, ces individus ont semé la terreur avant de se diriger vers la famille d'un certain Djibi Porgo, celui-là même qui avait été à l'origine de la création des Kolgweogo dans le village.

D'aucuns parlent de six personnes et d'autres d'une dizaine personnes, le nombre des assaillants reste donc indéterminé. A leur arrivée, ceux-ci ont commencé par tirer en l'air provoquant ainsi une débandade au sein de la population.

Le réveil a été douloureux pour les populations de Kourfadji, puisque, tôt le matin, elles ont été attaquées par des individus non identifiés venus à motos, et lourdement armés de fusils d'assaut.

Un groupe d'hommes armés non identifiés a attaqué le village de Kourfadji dans la commune rurale de Nassoumbou, le lundi 4 septembre 2017, aux environs de 6 heures du matin et enlevé deux personnes.

