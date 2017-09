Ile Maurice: Rodrigues - Création d'une réserve naturelle à Cascade Pigeon

Ainsi, le système de cut and carry sera encouragé. 'Ce projet a trois volets spécifiques, dont la foret, l'agriculture et le business.

Nous allons donner toutes les facilités nécessaires à ceux intéressées par ce projet et en retour, ils auront à planter ces arbres mais, ils n'auront pas le droit de les couper sans une permission au préalable. Nous voulons que le sol soit couvert avec des arbres. L'objectif est de protéger la biodiversité et diminuer l'érosion', a affirmé le Commissaire de l'Environnement.

'Le projet s'achèvera vers fin 2018. Nous allons clôturer 50 hectares de forêts et 20 hectares d'espèces exotiques et envahissantes seront remplacés par des espèces endémiques et des arbres fruitiers.

Un accord a été signé entre la Commission de l'Environnement et le RCSS au cours d'une conférence animée par le Commissaire de l'Environnement la semaine dernière à La Résidence, en présence du Commissaire de l'Environnement, M. Richard Payendee, et du président du RCSS, M. Wilmode Edouard.

La Commission de l'Environnement envisage de créer une réserve naturelle à Cascade Pigeon. Ce projet, au coût de Rs 7 millions, est cofinancé par la Commission de l'Océan Indien (COI). La mise en œuvre du projet sera réalisé en collaboration avec d'autres partenaires, dont le Rodrigues Council of Social Services (RCSS), les opérateurs touristiques, la Mauritiuan Wildlife Foundation, la Commission de l'Agriculture, et le bureau de l'Adjoint au Chef Commissaire.

