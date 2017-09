Congo-Kinshasa: L'IDGPA dénonce une manœuvre de révision du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle

Saluant l'Arrêt de la Cour suprême du Kenya dont les juges n'ont pas cédé à la corruption, au chantage et aux intimidations de la coalition au pouvoir et ont procédé à l'annulation des résultats électoraux frauduleux publiés par la Commission électorale kenyane, l'IDGPA invite les juges de la Cour constitutionnelle de la RDC à suivre cet exemple.

L'article 149 de la Constitution dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif », et « La justice est rendue... au nom du peuple congolais » tandis que l'article 151 interdit au pouvoir exécutif de donner des injonctions aux juges.

Mais pour l'IDGPA, la révision du Règlement intérieur, telle que dictée par la MP, constituera une « énième violation de la Constitution et de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ». Il rappelle que, selon l'article 64 de la Constitution, tout congolais a le devoir de s'opposer à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution.

Selon André Mbata, à travers cette révision du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, « la MP veut obtenir ce qui lui avait été refusé par l'Assemblée nationale ». C'est à dire, « obtenir l'amendement de la Loi organique no 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle », a-t-il expliqué.

« La Cour constitutionnelle a été instruite par le Gouvernement de la MP à procéder sans délai à une révision de son Règlement intérieur, dans le sens d'une réduction du quorum de réunion et de décision à 3 juges (au lieu du minimum de 7 juges, comme prévu par l'article 90 de la Loi organique et l'article 30 du Règlement intérieur de la Cour) », a révélé l'IDGAP.

L'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix et le développement en Afrique (IDGAP), tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué publié, lundi 04 septembre 2017, son Directeur exécutif, le professeur André Mbata Mangu, condamne toute révision du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en vue, affirme-t-il, de « légaliser plus tard les fraudes électorales et le projet de référendum constitutionnel de la Majorité présidentielle ».

L'IDGPA affirme que la révision du Règlement intérieur, telle que dictée par la Majorité présidentielle (MP), constituera une énième violation de la Constitution et de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

