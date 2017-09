Angola: la Commission électorale rejette les fraudes pointées par l'opposition

Il appelle par ailleurs la population angolaise au calme et à rejeter fermement « toute déclaration ou tout autre comportement qui portent atteinte à la stabilité du processus électoral et à la paix sociale durement gagnée », a précisé le président de la Commission nationale électorale angolaise.

« La Commission nationale électorale a entériné le dépouillement définitif des régions, le 30 août 2017, rendant inopportune et irréalisable une quelconque prétention de revenir dessus », a-t-il déclaré tout en rejetant un quelconque parallélisme « vécu dans d'autres réalités électorales comme les auteurs de la déclaration prétendent le faire », et de conclure que les partis qui dénoncent les résultats sont de mauvaise foi et cherchent à « décrédibiliser le processus électoral » en cours.

Pour l'Unita, la Casa-CE et deux autres formations, il faut revoir le processus électoral, « inconstitutionnel et illégal », selon eux. André da Silva Neto, président de la CNE, affirme que ces accusations sont sans fondement.

