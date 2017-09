Rwanda: Des zones d'ombre autour de l'affaire Diane Rwigara

Au Rwanda, c'est toujours l'inquiétude autour de la disparition de l'opposante et ex-candidate à la… Plus »

« Alors ne mentez plus aux journalistes. Dites aux journalistes que vous nous aviez enfermés ici », rétorque Diane Rwigara et d'accuser : « Vous persécutez ma famille uniquement parce que j'étais candidate à la présidentielle ». Puis, les trois membres de la famille Rwigara ont été emmenés au poste de police.

Diane Rwigara sort alors de ses gonds. « Comment voulez-vous qu'on aille à la police, alors que vous nous avez enfermés ici ? », s'emporte-t-elle, en accusant la police rwandaise d'avoir pris tout leur argent et leurs téléphones, « Vous êtes des voleurs », accuse-t-elle, mais le policier ne perd pas son calme et explique qu'ils iront « à pied ».

Elle aurait été tournée lundi à son domicile et on y voit l'opposante s'en prendre à un officier de police à qui elle demande pourquoi elle et sa famille sont « persécutées ». Et le policier de répondre, sur un ton plutôt calme, qu'ils le sauront « une fois au poste de police ».

