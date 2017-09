Congo-Kinshasa: Transition sans Kabila - Dr Mukwege, candidat de l'Occident

La rencontre des ministres de la RCD, la RCA et le Soudan du Sud a eu lieu à Kinshasa. Pendant trois jours, les… Plus »

En soif de démocratie, le peuple n'attend plus que l'ultime délivrance pour faire sauter tous les verrous qui obstruent la voie qui mène à la tenue d'élections libres et véritablement démocratiques.

Autrement dit, l'option évoquée sur les antennes de RFI par Félix Tshisekedi a captivé l'attention de grandes instances décisionnelles mondiales. Des Nations Unies jusqu'à l'Union européenne, on en parle à plus haut niveau.

C'est peu probable. Jouissant d'une puissante machine politique, militaire et sécuritaire, le président Kabila pourrait bien être tenté d'opter pour la résistance. Que lui réserve alors l'Occident ? On n'en sait pas grand-chose.

Largement porté par l'Occident, celui-ci a réussi à mener le Burkina Faso vers des élections libres et démocratiques, sans nourrir des ambitions de se lancer dans la course à la présidentielle.

L'idée d'une transition sans Kabila, a mis en vedette Denis Mukwege. Séduit, l'Occident, y travaille sérieusement. Raison pour laquelle, plusieurs capitales occidentales approchent de plus en plus le « réparateur des femmes » pour mieux le cerner.

