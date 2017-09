Sénégal: Atelier de restitution de l'Enquête démographique et de santé continue de 2016

Suivant cette perspective, précise-t-il, "l'EDS-Continue de 2016 a collecté des données sur la fécondité, la planification familiale, les soins pré et postnataux, les maladies des enfants, leur prévention et leur prise en charge, la mortalité au cours de l'enfance".

Cette étude de 2016 "est la quatrième édition des séries d'EDS-Continue lancées en 2012. Cette opération statistique s'inscrit dans le cadre du respect de l'engagement de l'Etat du Sénégal avec ses partenaires de mettre à la disposition des usagers des données actualisées, fiables et inédites" dans des domaines tels que de la santé (offre et demande), l'éducation et les conditions de vie des ménages, explique le communiqué.

Dakar — L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) organise un atelier de restitution des résultats de l'Enquête démographique et de santé continue (EDS) de 2016, mercredi, à partir de 9 heures, à l'hôtel Terrou-Bi, annonce-t-elle dans un communiqué.

