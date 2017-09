Sénégal: Opération de nettoiement - L'Ucg veut zéro déchet à Dakar

L'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) a lancé, vendredi, une opération pour maintenir la ville propre durant la fête du l'Aïd-el-kébir.

L'opération de nettoiement pour rendre la ville propre a été lancée le vendredi 1er septembre devant la mairie de Yoff. En compagnie de la Brigade environnement de la Gendarmerie, le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, à travers l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), a mis en place un important dispositif qui va permettre de nettoyer et de rendre propre les lieux de culte, les marchés, les grandes artères et d'enlever la surproduction d'ordures ménagères de la capitale la veille, la veille, le jour et le lendemain de la Tabaski.

Dans ce cadre, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que cette activé de salubrité va concerner Dakar et la zone urbaine, mais va s'étendre sur l'étendue du territoire.

Près de 2.000 personnes ont reçu du matériel remis par le ministre qui, selon ce dernier, devra permettre de maintenir la capitale propre. « Nous avons symboliquement fait une remise de matériels. Nous allons poursuivre cette opération de nettoiement pendant trois trois jours pour une gestion des déchets », a souligné Abdoulaye Diouf Sarr. Car, a-t-il ajouté, « à la veille de la Tabaski, généralement, la ville est dans un état qui n'est pas jolie à voir. Nous voulons relever le défi de la propreté pour que les Sénégalais passent dans de très bonnes conditions la fête.

Nous lançons un appel aux populations pour que tout le monde participe à cette opération de Tabaski.

La gestion des ordures est une gestion de proximité. Notre environnement le plus immédiat (les familles) doit être maintenu propre », non sans préciser que le circuit de l'opération part de Yoff à la Patte d'Oie, en passant par l'échangeur Malick Sy, le marché Sandaga et les environs de la Grande mosquée.

D'ailleurs, pour le match du Sénégal-Burkina Faso, une opération devrait être menée aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor pour nettoyer les sites érigés provisoirement en foirails. A l'en croire, cette opération se fera avec les moyens propres de l'Ucg qui a pris les dispositions pour le bien des populations.

Mamadou Wade, responsable technique à l'Ucg, a souligné que depuis 10 jours, l'équipe est à pied d'œuvre, notant que le dispositif renforcer va fonctionner 24h/24. « Nous voulons zéro déchet », a-t-il affirmé.