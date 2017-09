Kenya: Les missions d'observation décrédibilisées dans le pays

Les avocats de l'opposition avaient estimé que le processus de compilation et de vérification des résultats avait été marqué par des erreurs et incohérences "délibérées et calculées", en vue de gonfler le nombre de voix d'Uhuru Kenyatta et diminuer celui de Raila Odinga.

Aminata Traoré, ancienne Premier ministre sénégalaise, et vice-présidente de la fondation américaine Carter, prend acte de la décision de la plus haute juridiction kenyane. Surtout, elle avoue que leurs moyens d'investigation étaient limités :

Les missions d'observations internationales étaient pourtant nombreuses au Kenya le 8 août dernier. Outre les organisations locales de la société civile, l'Union africaine, l'Union européenne, et les Nations Unies avaient toutes déployées des missions et n'ont pas tardé a saluer la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, crédité de 54,27 % des voix contre 44,74 % pour son adversaire, Raila Odinga.

