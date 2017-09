Sénégal: Mahammad Boun Abdallah, Premier ministre - « Le sermon de l'imam rejoint la vision du chef de l'Etat »

Dans sa déclaration, le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, a transmis, au nom du chef de l'Etat, les vœux de santé, de bonheur et de longévité à l'imam, au Khalife général des mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, à la communauté, à la Oummah islamique, aux personnalités religieuses et politiques de tous bords, venues participer à cette prière solennelle, notamment au président Abdoulaye Wade.

A l'occasion, il a réitéré les condoléances de la Nation au Khalife général des mourides et aux familles de Taïf, de Darou Khoudoss et aux familles de Serigne Fallou Mbacké et de Serigne Bassirou Mbacké suite aux décès de Serigne Abdou Fattah Mbacké, défunt khalife de la famille Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma et d'autres illustres fils de la République.

Le Premier ministre commentant le sermon de l'imam a demandé d'en tirer meilleur profit. « Nous devons donner une importance toute singulière à ce qu'a dit l'imam Serigne Moustapha Mbacké », a-t-il déclaré.

« Il (l'imam) nous a appelés à plus d'endurance, de foi en évoquant l'acte suprême, l'acte de sacrifice que le prophète Ibrahim a eu à faire », a ajouté Mahammad Boun Abdallah Dionne. Pour le chef du gouvernement, cet acte (de sacrifice) mérite d'être analysé sur le fond en tant « qu'appel à l'endurance, à la foi ».

Et d'ajouter : « L'imam a insisté sur un ensemble de valeurs de communion et de respect qui doivent unir toute la Oummah et au-delà, qui doivent unir le peuple sénégalais dans toutes ses composantes ».

M. Dionne est convaincu que c'est ce message que le chef de l'Etat est en train de mettre en œuvre « pour toujours davantage de solidarité, de communion, de prospérité partagée entre les filles et les fils de notre pays ».