Et le responsable de la communication présidentielle ne dit pas autre chose lorsque, dénonçant un complot occidental qui « restera sans effet », il affirme ceci : « ce ne sont pas des enquêteurs mais des mercenaires payés pour valider un narratif déjà en circulation dans certains rapports des Occidentaux et ouvrir la voie à la CPI, cet instrument dans les mains de l'Occident pour asservir les Etats africains ». Dont acte !

Passée cette date, la CPI n'y pourra plus rien de son propre chef, si ce n'est sur saisine de l'ONU. Cela dit, Nkurunziza peut continuer à massacrer dans le silence total, loin de tout regard indiscret ; les journalistes et autres défenseurs des droits humains ayant eux-mêmes payé un lourd tribut dans cette crise qui n'en finit pas.

Cela d'autant que le Burundi, depuis le 27 octobre 2016, avait notifié sa décision de se retirer de la plus haute juridiction internationale. Lequel retrait sera effectif dans un peu moins de deux mois, soit plus précisément le 27 octobre prochain.

Car, en dépit de l'hostilité dont fait montre Bujumbura qui ne les a pas autorisés à se rendre sur place, ils ont réussi à fureter dans les placards des dirigeants burundais. Reste maintenant à savoir si la CPI aura assez de marge de manœuvre pour ouvrir une enquête préliminaire sur les crimes et autres atrocités commis par Nkurunziza et ses spadassins.

On oublie volontiers les opposants et autres activistes de la société civile qui croupissent encore en prison, attendant de savoir à quelle sauce ils seront mangés par le dictateur. Pour toutes ces raisons, on ne peut que saluer le travail des enquêteurs onusiens qui n'ont vraiment pas fait dans la dentelle.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.