Sénégal: Appel au dialogue du chef de l'Etat - Les politiques et la société civile se prononcent

Président de la République du Sénégal Macky Sall

L'appel au dialogue réitéré par le président de la République, Macky Sall, à l'occasion de la célébration de l'Aid El Kébir (Tabaski), pour épargner le Sénégal du fiasco démocratique, est diversement apprécié par la classe politique, avec des avis partagés.

Si le Parti démocratique sénégalais (Pds) a posé des conditions, l'Alliance pour la République (Apr) lui rétorque qu'il n'est pas du ressort de l'opposition de lister des préalables. Nous vous livrons dans ce premier jet leurs réactions !

Abdou Aziz Diop, Secrétaire général des cadres libéraux : « Il faut un audit complet du fichier électoral »

« Le dialogue national ne doit pas être un slogan tapageux, un vœu pieux sans cesse réitéré encore moins un conclave sans consistance ou un plat indigeste. Si le dialogue est une bonne initiative et une nécessité, cependant il y a des préalables ». C'est la conviction de Abdoul Aziz Diop, secrétaire général de la Fédération nationale des cadres du Parti démocratique sénégalais (Pds) selon qui, « on ne peut pas, avec plus de deux millions de Sénégalais écartés du fichier électoral et qui n'ont pas pu voter et l'exil et l'emprisonnement des adversaires politiques, tous potentiels candidats à la présidentielle de 2019 qui ont maille à partir avec la justice sénégalaise, appeler au dialogue ».

Nous ne pouvons répondre à un quelconque appel au dialogue ». Mieux, il a exigé un audit complet du fichier électoral et le départ de l'actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. « Nous ne pouvons pas faire un dialogue tant que Abdoulaye Daouda Diallo est ministre de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections », a-t-il fait savoir.

Benoit Sambou, Cargé des élections de l'APR : « Ce n'est pas au Pds de poser des conditions »

Le ministre-conseiller Benoit Sambou, chargé des Elections de l'Alliance pour la République (Apr), par ailleurs plénipotentiaire de la coalition « Benno Bokk Yaakaar », la mouvance présidentielle, a souligné la démarche constante, la magnanimité et la générosité du président de la République qui, depuis son accession à la magistrature suprême, a beaucoup de respect pour ses partenaires et n'a de cesse d'appeler au dialogue à tous et dans le partage des responsabilités à tous les niveaux dans l'exercice du pouvoir. Aussi, il a considéré que ce n'est pas au Pds de poser des conditions pour un dialogue.

A en croire Benoit Sambou, « il n'y a pas de conditionnalités pour participer à la colossale œuvre de construction de son pays qui est une question de patriotisme et de responsabilité ». « Il y a un temps pour la surenchère et la politique politicienne, un temps pour les élections mais il y a surtout un temps où tout le monde doit se donner la main, dans des concertations sérieuses d'intérêt national, pour travailler pour la satisfaction des préoccupations essentielles des populations », a ajouté Benoit Sambou.

« Malgré notre vieille tradition électorale, répondre positivement à cet appel pourrait ainsi contribuer à résoudre l'imbroglio politico-électoral né des 47 listes qui ont participé pour la députation du 30 juillet dernier », a-t-il poursuivi. C'est ainsi qu'il a interpellé tous les acteurs et patriotes à une prise de conscience collective sur les enjeux de l'heure et plaidé notamment pour la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans le processus, (partis politiques, société civile, autorités en charge de l'organisation matérielle (la Dge) et de la supervision et du contrôle des élections (Cena) « pour discuter aux fins de trouver un consensus sur les mécanismes à mettre en œuvre la rationalisation des partis politiques et du statut de l'opposition, un des 15 points de la réforme constitutionnelle approuvé lors du référendum du 20 mars 2016.

M. Sambou demeure convaincu que « c'est principalement le rythme exponentiel de la création de partis politiques légalement constitués, au nombre de 285 à la date du 17 juin 2017, qui est à l'origine de ce désordre politico-électoral indescriptible et relève de la responsabilité exclusive de toute la classe politique ».

Amacodou Diouf, Président du conseil du CONGAD : « C'est une bonne initiative »

En sa qualité de président du Conseil d'administration du Conseil des organisations non-gouvernemental pour l'appui au développement (Congad), Amacodou Diouf salue l'initiative du chef de l'Etat. « Notre pays a besoin d'une décrispation à la suite des élections législatives du 30 juillet où il y a eu des comportements déplorables de certains hommes politiques », a dit le président du Congad. Il a ajouté que son organisme avait, lors de la Journée du dialogue national, il y a plus d'un an, demandé la mise en place d'un dispositif de suivi.

Selon lui, il faut qu'il y ait confiance entre acteurs politiques et ceux qui nous gouvernent. D'après lui, le message de la Tabaski est rassurant et doit être ouvert à tous ceux qui sont dans la dynamique de dialogue. « Il faut reconnaître qu'il y a eu un acquis avec cette première rencontre de l'année 2016 et si les recommandations étaient prises, on ne serait pas là aujourd'hui », a-t-il encore ajouté. Pour le président du Congad, cette initiative ne doit pas s'arrêter aux politiques, mais à la société civile, au monde de l'économie, du travail et au secteur privé.