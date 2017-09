Sénégal: Le curé de Sandiara en appelle aux bonnes volontés pour doter sa paroisse d'un "lieu de culte digne de ce nom"

"On est en train de chercher des moyens, pour que le curé que je suis puisse avoir sa maison pour être davantage auprès des fidèles", a annoncé l'abbé Ambroise Gning, soulignant avoir accepté de de vivre "dans des conditions difficiles pour être beaucoup plus utile à la communauté paroissiale de Sandiara".

"Au début, l'église n'était pas clôturée et, en plus de sa proximité avec le marché hebdomadaire qui se tient tous les samedis, les animaux en divagation avaient fini d'occuper ce lieu de culte. C'est ainsi que nous avons tout fait pour avoir les moyens de changer le cadre de vie de cette église", a-t-il expliqué.

"Jusqu'à présent, je n'ai pas encore de logement ni de bureau et j'étais obligé de faire la navette, tous les jours, tôt le matin, entre Thiadiaye et Sandiara", a-t-il souligné.

