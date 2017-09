Libye: L'accord de Paris face à la crise libyenne

Rappelons que cet accord de principe entre Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, à La Celle Saint-Cloud, sous les auspices du président français, Emmanuel Macron, reconnait la nécessité d'amender l'accord de Skhirat qui reste la base d'un accord politique en Libye. Il stipule, en effet, un cessez-le-feu et l'organisation des élections générales au printemps prochain.

« Il n y a aucune coordination entre Fayez al-Sarraj et l'armée nationale libyenne », a déclaré récemment le porte-parole de l'Armée nationale libyenne (ANL), Ahmad al-Mismari, avant d'ajouter que « les autorités de l'Est ne reconnaissent ni le gouvernement d'union nationale ni Fayez al-Sarraj ».

Le maréchal, de son côté, a répliqué, début septembre, en interdisant de traiter avec eux et a même menacé d'arrêter tout responsable, parmi les nouveaux nommés, qui s'aventurerait à l'est.

Il y a quelques jours, cette fois, le camp de l'Est libyen a donné au gouvernement d'union nationale, six mois, à partir de la date de l'accord de Paris, pour débarrasser le pays des milices et pour trouver des solutions à la crise économique qui empoisonne le quotidien des citoyens.

Avant son départ, Jean-Yves Le Drian avait annoncé que cette visite visait aussi à rencontrer les deux principaux acteurs constitutionnels dans le pays, Fayez al-Sarraj, Premier ministre au gouvernement d'union nationale et Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Depuis l'accord, plusieurs développements se sont produits qui peuvent compliquer cette mission du ministre français.

