Sénégal: Un stage du mouvement scout à Sandiara jusqu'à samedi

Aussi prévoit-il d'enrôler "plus de 100 millions de jeunes d'ici 2023", de nouveaux adhérents appelés à devenir "des agents de développement, pour apporter un changement positif dans la société où ils vivent et dans le monde entier", a souligné Serge Georges Badji.

"A travers cette formation, nous voulons aider nos jeunes à acquérir des compétences et techniques mais aussi" à mieux faire face à "d'autres enjeux par rapport au développement de notre pays comme la protection des enfants, l'environnement, la politique de jeunesse et surtout la lutte contre le tabagisme", a indiqué le commissaire général du mouvement national des scouts du Sénégal.

Il contribue ainsi à la formation de chacun de ses membres en tant que personne, citoyen responsable et membre des communautés locales, nationales et internationales, selon M. Badji.

De cette manière, le mouvement accompagnement le développement personnel de ses jeunes membres et les aide à "réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, a expliqué le commissaire général du mouvement national des scouts du Sénégal, Serge Georges Badji.

Des camps nationaux de branches et de badges sont organisés chaque année par le mouvement des scouts pour former ses futurs chefs d'unité, des responsables qui seront ensuite chargés de la formation des jeunes scouts à la base.

