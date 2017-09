Burkina Faso: Commerce - incinération de 80 tonnes de produits impropres à la consommation

Depuis les évènements malheureux de Tialgo, survenus les 18 et 19 mai derniers et qui ont… Plus »

«Ce propriétaire connait beaucoup de problèmes et je crois que c'est quelqu'un qu'il faut surveiller, encadrer, former et sensibiliser. Un procès-verbal sera dressé et cela va nous amener à infliger des amendes. Les experts vont apprécier», a précisé le ministre en charge du Commerce.

Sur un autre chapitre et au titre du premier semestre de l'année 2017, les services de contrôle ont pu contrôler 4 520 points de vente et de production de denrées alimentaires. Ces opérations ont permis la saisie d'une trentaine de natures de produits impropres à la consommation évalués à 80 tonnes.

«C'est une très bonne chose car cela permettra aux parents d'élèves de voir ce qui les attends», martèle-t-il. Selon le ministre, le contrôle s'effectuera sur toute l'étendue du territoire national et va concerner principalement les importateurs, les grossistes et les détaillants.

De la librairie Jeunesse d'Afrique, au quartier Tanghin, en passant par les librairies situées en face de la gendarmerie de Paspanga, le ministre Gustave Sanou et son équipe ont procédé à un contrôle de prix des fournitures scolaires et des produits alimentaires.

