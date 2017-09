Burkina Faso: SNC 2018 - Les expressions culturelles traditionnelles exclues du GPNAL

Chaque année paire la dernière semaine du mois de mars, le Burkina Faso organise à Bobo-Dioulasso la Semaine nationale de la culture (SNC), événement culturel majeur depuis 1983. L'édition de 2018, la 19eme du genre, placé sous Thème : « Sauvegarde des valeurs culturelles enjeux et défis » se tient du 24 au 31 mars 2018.

Les compétions s'articulent autour de trois axes : la catégorie A (Arts du spectacle), catégorie B (arts plastiques), catégorie C (littérature, sports traditionnel et art culinaire).

Principale innovation de l'édition 2018, la catégorie A est subdivisée en deux sous-catégories, celle des expressions culturelles traditionnelles (dance traditionnelle, musique traditionnelle, le chœur populaire et les vedettes de la chanson traditionnelle) et celle des disciplines d'expressions modernes (orchestres, les créations chorégraphiques, le slam et le ballet).

Autre innovation, la revue à la hausse des montants des primes de participations et des prix au lauréat dont le total est estimé à soixante-dix-sept (77.000.000) millions de FCFA.

Du reste, les inscriptions ont démarré et prennent fin le 13 octobre 2017 pour l'ensemble des disciplines concernées par les compétitions régionales.

Les candidats de la catégorie C (littérature, sports traditionnels et lart culinaire) ont jusqu'aux 27 octobre 2017, pour s'inscrire. Et ce, uniquement à la direction générale de la SNC. En fonction des disciplines, les frais d'inscription oscillent entre 5 000et 7 500 FCFA.

Les compétitions régionales, quant à elles, se déroulent du 3 au 21 novembre 2017.

Le règlement intérieur du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) est disponible dans toutes les structures régionales en charge de la culture et au niveau des différentes directions centrales du ministère de la culture, indique le DG de la SNC.