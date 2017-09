Congo-Kinshasa: 500.000 dollars des Etats-Unis aux déplacés du Pool

Celles-ci recherchent quelque 12 milliards de FCFA pour apporter une assistance humanitaire aux déplacés du Pool, qui sont estimés à plus de 130.000 personnes, dont 81.000 vivent en situation difficile dans les départements voisins, comme ceux de la Bouenza et de Brazzaville, la capitale.

Cette assistance humanitaire des Etats-Unis est gérée par le Programme alimentaire mondial (PAM) et a été remise aux déplacés du Pool en présence de la ministre congolaise des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga Dzondo, de l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Todd Haskell, du Représentant du PAM au Congo, Jean-Martin Bauer, et du préfet de la Bouenza, Jules Tsoumou Mounkala.

